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26 декабря 2017
25 декабря 2017
01:57  26 декабря 2017 0

Собчак предложила Навальному участие в выборах президента

II съезд партии
Ксения Собчак решила привлечь блогера Навального к своей кампанииФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Журналистка Ксения Собчак предложила блогеру Алексею Навальному, которого Центризбирком не пропустил на выборы президента в качестве кандидата, стать ее доверенным лицом. Об этом она написала в своем Instagram, призвав недовольных решением ЦИКа не бойкотировать выборы.

«Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», — написала Собчак, отметив, что его соратникам все равно стоит идти на выборы в марте 2018 года.

25 декабря, напомним, Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации документов на выборы президента России. Все дело в том, что у него есть судимость по тяжкой статье, связанной с делом Кировлеса. Правоту и законность решения ЦИКа позже подтвердили представители адвокатского сообщества, заявив, что иного исхода быть не могло. Бизнесмен Сергей Полонский также не зарегистрирован кандидатом на выборы из-за отсутствия некоторой информации об имуществе в документах, напоминает Nation News.

Сергей Демин
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