Собчак предложила Навальному участие в выборах президента

01:57 26 декабря 2017 0

Ксения Собчак решила привлечь блогера Навального к своей кампании Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак предложила блогеру Алексею Навальному, которого Центризбирком не пропустил на выборы президента в качестве кандидата, стать ее доверенным лицом. Об этом она написала в своем Instagram, призвав недовольных решением ЦИКа не бойкотировать выборы.

«Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», — написала Собчак, отметив, что его соратникам все равно стоит идти на выборы в марте 2018 года.

25 декабря, напомним, Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации документов на выборы президента России. Все дело в том, что у него есть судимость по тяжкой статье, связанной с делом Кировлеса. Правоту и законность решения ЦИКа позже подтвердили представители адвокатского сообщества, заявив, что иного исхода быть не могло. Бизнесмен Сергей Полонский также не зарегистрирован кандидатом на выборы из-за отсутствия некоторой информации об имуществе в документах, напоминает Nation News.