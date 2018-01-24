{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
 
25 января 2018
24 января 2018
19:34  24 января 2018 4

Суд рассмотрит пять исков о возврате пожертвований для Навального

Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, волков леонид, навальный 2018
Волков является ответчиком по искамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мировой суд Савеловского района Москвы рассмотрит еще пять исковых заявлений о возврате средств, пожертвованных на президентскую кампанию блогера Алексея Навального. В совокупности речь идет о 4,5 тысячах рублей.

«Четыре иска с требованием компенсировать по 500 рублей, еще один — на 2,5 тысячи рублей. Ответчиком по иску является Леонид Волков (глава штаба Навального — прим. ред.)», — пояснила РАПСИ пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова. Собеседница издания также сообщила, что досудебные заседания уже состоялись, в феврале суд приступит к рассмотрению заявлений по существу.

Это уже не первый иск к Навальному о возврате пожертвований. Так, в конце ноября прошлого года этот же суд удовлетворил требования москвича Михаила Костенко и обязал штаб Навального выплатить заявителю 50 тысяч рублей. Также штаб блогера должен выплатить 400 рублей госпошлины горожанину Валерию Жбанкову. Тот пожертвовал на предвыборную кампанию Навального 500 рублей, а когда узнал, что тот не может претендовать на пост главы государства из-за судимости, обратился в суд с иском о возврате средств.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров