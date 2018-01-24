19:34 24 января 2018 4

Волков является ответчиком по искам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мировой суд Савеловского района Москвы рассмотрит еще пять исковых заявлений о возврате средств, пожертвованных на президентскую кампанию блогера Алексея Навального. В совокупности речь идет о 4,5 тысячах рублей.

«Четыре иска с требованием компенсировать по 500 рублей, еще один — на 2,5 тысячи рублей. Ответчиком по иску является Леонид Волков (глава штаба Навального — прим. ред.)», — пояснила РАПСИ пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова. Собеседница издания также сообщила, что досудебные заседания уже состоялись, в феврале суд приступит к рассмотрению заявлений по существу.

Это уже не первый иск к Навальному о возврате пожертвований. Так, в конце ноября прошлого года этот же суд удовлетворил требования москвича Михаила Костенко и обязал штаб Навального выплатить заявителю 50 тысяч рублей. Также штаб блогера должен выплатить 400 рублей госпошлины горожанину Валерию Жбанкову. Тот пожертвовал на предвыборную кампанию Навального 500 рублей, а когда узнал, что тот не может претендовать на пост главы государства из-за судимости, обратился в суд с иском о возврате средств.