19:24 05 февраля 2018 18

Владимир Войнович пожелал Украине двигаться в сторону Европы Фото: скриншот видео

Писатель Владимир Войнович предположил, что Россию ожидает судьба Советского Союза и она может «развалиться на куски». Он также пожелал Украине «ускорить свой путь к Европе».

«Вполне возможно, что с Россией произойдет то, что произошло с Советским Союзом: она развалится на какие-то куски и какие-то куски пойдут далеко, как вот Украина пытается», — цитирует слова Войновича портал «Ридус». По словам Войновича, в России есть определенный процент «очень глупых» людей, которые верят пропаганде. «Для меня страна и государство — совершенно разные вещи. Страна — это природа, поля, леса, озера, моря, это народ. Если вы среди него живете, вы не можете сказать, что он плохой, понимаете? Хоть это и те люди, которые верят пропаганде. Вы знаете, я не думаю, что их 86%, их не так много, но это очень глупые люди», — заявил писатель.

Владимир Войнович также прокомментировал ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» и непримиримую позицию по этому поводу Натальи Поклонской. «Некоторые говорят, что она вовсе не фанатичка, а знает, что делает, некоторые уверяют, что состоит в какой-то секте… Если говорить о происхождении, то, может быть, она произошла от статуи Николая ІІ, когда та в очередной раз мироточила: вдруг там сперма была? Во всяком случае писатель какой-нибудь может такое вообразить», — сказал Войнович.

Писатель также пожелал Украине и дальше двигаться в сторону Европы и назвал такой путь разумным. «И надеюсь, что Россия тоже в скором времени встанет на этот путь и разум возобладает», — заключил Войнович.

Ранее украинские националисты предложили возить российских артистов в клетках. С таким заявлением выступил лидер запрещенной в России организации «Братство» Дмитрий Корчинский, сообщала «Национальная служба новостей».