Зеленский и Трамп второй раз обсудили усиление украинской ПВО

Глава киевского режима Владимир Зеленский второй раз за два дня созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Главы государств обсудили усиление противовоздушной обороны ВСУ, а также ситуацию вокруг энергетики Украины. В субботу 11 октября Зеленский срочно созванивался с Трампом. Со слов осведомленных источников политики обсуждали поставку американских ракет Tomahawk в зону проведения СВО. 

«Сегодня обсудили ситуацию вокруг нашей ПВО и энергетики», — заявил Зеленский. Сообщение главы Украины размещено в его telegram-канале.

