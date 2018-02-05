На Украине предложили возить российских артистов в клетках

Украинский националист Дмитрий Корчинский назвал российских артистов «животными» и предложил возить их по территории Украины в железных клетках. По его словам, их нужно изолировать и «держать в зоопарках».
Радикал заявил, что не считает въезд российских исполнителей на территорию страны угрозой национальной безопасности. По его словам, они поддерживают оппонентов Киева и поэтому их можно сравнить с животными. «Угрозу национальной безопасности они не несут. Нужно сказать, что животных на территорию Украины можно ввозить только в железных клетках и держать в зоопарках… Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем и будет все нормально», — цитирует Корчинского «Федеральное агентство новостей».
В Госдуме идею националиста назвали признаком одичания, пишет RT. «Это признак одичания общества, если они так относятся к людям, любимым украинским народом. Ребята стараются перекричать друг друга: кто предложит более глупый вариант, тот на полголовы выше прыгнул», — сказала Елена Драпеко, первый зампред комитета Госдумы по культуре.