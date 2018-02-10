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10 февраля 2018
16:09  10 февраля 2018 3

Фирма сына генпрокурора Чайки спасает заваленный снегом Ярославль

Международный инвестиционный форум
Чиновники Ярославля поблагодарили фирму сына генпрокурораФото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэрия Ярославля официально поблагодарила компанию, 60% акций которой принадлежит сыну генпрокурора РФ Игорю Чайке, за бесплатную помощь городу в условиях непогоды. Сотрудники и техника «Хартии» помогли избавить контейнерные площадки во дворах от крупногабаритного мусора.

Компания «Хартия» — один из крупных операторов по вывозу и переработке ТБО. В прошлом году она выиграла тендер на уборку в Угличе Ярославской области. А 10 февраля на аппаратном совещании в администрации отметили и ее заслуги перед столицей региона, передает Life.Ru со ссылкой на местный портал «Ярньюс».

«Мусорным бизнесом» занимается и другой сын генпрокурора — Артем. Компания «Центр коммунального сервиса» выиграла конкурс на выбор регионального оператора по обращению с ТБО в Карабашском кластере Челябинской области. Соучредителем фирмы является успешное ЗАО «Форбс», а одним из совладельцев последнего, по некоторым данным, Артем Чайка.

Как сообщало «URA.RU», Юрий Чайка считает, что оба его сына создали свой бизнес «с нуля» — без госзаказов и какого-либо содействия со стороны самого генпрокурора РФ. По его словам, он никогда не пытался вмешаться в дела успешных детей.

Владимир Васин
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