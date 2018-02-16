Социологи рассказали, что россияне планируют купить в этом году

05:34 16 февраля 2018 0

Лишь 10% опрошенных собираются приобрести автомобиль Фото: depositphotos.com © URA.RU

Социологам удалось выяснить, какие покупки хотя совершить россияне в 2018 году и сколько процентов граждан собираются приобрести автомобиль. По данным опроса ВЦИОМа, стало известно, что большинство граждан России — 17% — планирует выделить деньги, чтобы сделать ремонт в квартире.

Около 10% опрошенных рассказали, что собираются в 2018 году купить машину. Еще столько же хотят оплатить обучение для себя и для детей. Помимо этого, 9% россиян рассматривают возможность для покупки нового жилья, а 15% респондентов готовы приобрести туристическую путевку. В прошлом году самым популярным ответом о предстоящем приобретении был смартфон (26%).

Как сообщают «Известия», стоимость запланированных приобретений можно считать признаком окончания экономического кризиса. Устойчивый рубль способствует росту покупательной активности граждан.

«Горизонт планирования россиян невелик. Если есть деньги, значит, их надо тратить, рассуждают они. К тому же растет их социальное самочувствие. Менять рубли на доллары и хранить их под матрасом смысла не имеет», — отметил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.