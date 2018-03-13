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13 марта 2018
12 марта 2018
02:57  13 марта 2018 0

Звезда Голливуда объявила о завершении карьеры в кино

Кэмерон Диаз планирует больше уделять времени своей семьеФОТО: Wikimedia Commons, David Shankbone

Знаменитая американская актриса Кэмерон Диаз решила уйти из кинематографа, чтобы полностью посвятить себя семье. О решении кинозвезды рассказала ее подруга Сельма Блэр, с которой они вместе снимались в фильме «Милашка».

«На днях мы обедали вместе и вспоминали о фильме. Мне хотелось бы поучаствовать в продолжении, но Кэмерон отказалась играть, она что-то вроде «закончила», — цитирует телеканал 360 Блэр.

В 2014 году у голливудской звезды начались романтические отношения с музыкантом Бенджи Мэдденом, а через год пара официально зарегистрировала отношения.

Кэмерон Диаз известна широкой публике своими ролями в фильмах «Маска», «Очень плохая училка», «Банды Нью-Йорка», «Однажды в Вегасе», «Отпуск по обмену», а также во многих других. Актриса четыре раза была номинирована на премию «Золотой глобус».

Александр Черноскутов
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