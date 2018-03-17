В России объявлен «день тишины»

08:06 17 марта 2018 0

Через сутки в России начнутся выборы президента Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В России 17 марта объявлен «день тишины» — время до выборов, когда запрещена любая форма агитации. Размещенные ранее материалы могут быть оставлены при условии, что они находятся за 50 метров от избирательных участков.

Согласно закону, завтра, в день выборов, агитация запрещена до 21:00, пока не закроются последние участки в Калининградской области. Выборы президента России пройдут на более чем 97 тысячах мест для голосования внутри страны и на 401 участке за рубежом.

На пост главы государства претендуют восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).