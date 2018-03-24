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24 марта 2018
22:32  24 марта 2018 2

Поклонская ответила на угрозы украинских радикалов заблокировать Крымский мост

Творческая встреча с Натальей Поклонской в ТД
Поклонская жестко ответила украинским радикаламФото: Антон Белицкий © URA.RU

Наталья Поклонская прокомментировала планы украинских радикалов заблокировать Крымский мост. Депутат ответила на угрозы Ленура Ислямова, лидера запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».

«Давно не было слышно этого шайтана! Объявился — не запылился. Из пыльного угла вякает жующий высоковольтные провода второсортный экстремист. Кстати, здесь ждут его уголовные дела, которые инициированы еще мной за преступления против крымчан. Но ведь пылить по всем углам — это все, на что способен обвиняемый Ислямов», — цитирует слова Поклонской «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что Ислямов заявил о планах блокады Крымского моста. Пользователи соцсетей высмеяли идею Ислямова, посоветовав ему сесть в резиновую лодку и попытаться вручную повалить опоры моста.

Виктор Жуков
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