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01 апреля 2018
31 марта 2018
00:14  01 апреля 2018 0

Брат совладельца «Суммы» Магомед Магомедов арестован на два месяца

Зиявудин Магомедов и его предполагаемые сообщники подозреваются в хищении 2,5 млрд рублейФото: официальный сайт группы «Сумма»

Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, принял решение об аресте еще одного обвиняемого по делу о хищении 2,5 млрд рублей, брата совладельца группы «Сумма», Магомеда Магомедова. Также, как и его брат Зиявудин Магомедов, он пробудет в СИЗО до 30 мая.

Как сообщают РИА «Новости», в ходе судебного заседания Магомед Магомедов свою вину в участии в мошеннических схемах отрицал. однако суд встал на сторону следственных органов. «Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Магомеда Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая», — приводит RT слова судьи Марии Сизинцевой.

Напомним, ранее этим же судом было принято решение об аресте дагестанского бизнесмена Зиявудина Магомедова, а также генерального директора ООО «Интэкс» (входит в структуры Магомедова) Артура Максидова. Как писало «URA.RU», все фигуранты обвиняются в в организации преступного сообщества, мошенничестве и хищении средств в особо крупном размере.

Аресту бизнесменов предшествовали оперативные мероприятия в 25 регионах страны в офисах компаний, связанных «Сумме» или подконтрольных ей. По данным следствия, при строительстве объектов инфраструктуры и энергоснабжения было похищено порядка 2,5 млрд рублей, большая часть из которых была выведена на счета в офшорах. Сам Зиявудин Магомедов якобы планировал покинуть Россию: установлено, что на 31 марта у бизнесмена был куплен билет на самолет в США.

Бизнесмен к заключению под стражу оказался не готов: в СИЗО он отправился налегке — без личных вещей и предметов личной гигиены.

Евгений Александров
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