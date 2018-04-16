Экс-глава ФБР рассказал о компромате Кремля на Трампа

Экс-глава ФБР Джеймс Коми заявил журналистам, что Кремль располагает компроматом на американского президента. По его словам, он считает это «возможным».
«Я не могу говорить, что это маловероятно, я не говорю, что это весьма вероятно. Но я говорю, что это возможно», — цитирует Коми «Коммерсант». Это заявление экс-глава ФБР сделал накануне презентации своей книги «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», где он рассказывает о своей работе в Бюро. В том числе описывается и расследование «русского дела», предшествовавшего его отставке.
С книгой уже ознакомился Дональд Трамп. Американский президент отрецензировал ее в своем Twitter, где около часа выкладывал гневные посты в адрес Коми, называя того «лицемером» и «худшим директором ФБР за всю историю».
Для американского президента становится привычным решать политические вопросы посредством публикаций в Twitter. Так, ранее он именно через соцсеть опубликовал анонс грядущей ракетной атаки по Сирии, напоминает «Русская планета». При этом его воззвание «Готовься, Россия, потому что ракеты полетят» было негативно воспринято, в том числе, и многими американцами.