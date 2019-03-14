Медведев уволил замглавы Росавиации

В формулировке распоряжения Медведева говорится об увольнении по собственному желанию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Росавиации Олега Клима. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Клима Олега Олеговича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в сообщении.

Клим курировал в ведомстве коммерческие воздушные перевозки. Занимал должность заместителя главы с 2008 года. После кризиса компании «ВИМ-Авиа» Генпрокуратура предлагала Минтрансу рассмотреть вопрос о соответствии Клима и главы Росавиации Александра Нерадько занимаемым должностям.