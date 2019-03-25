24 марта 2019

Московского тренера заподозрили в изнасилованиях школьницы

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 02:59
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев (Украина), наручники, арест
Подозреваемого мужчину уже задержалиФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Московские следователи заподозрили тренера по боевому искусству в сексуальном насилии над школьницей 2005 года рождения.

Преступления совершались в Одинцовском районе. 40-летний индивидуальный тренер, как полагают правоохранители, неоднократно вступал в сексуальную связь с подростком с января 2017 по февраль 2018 года. Сейчас подозреваемый задержан, сообщает телеканал 360.

Знакомый подозреваемого рассказал журналистам РЕН ТВ, что многие ученики были недовольны педагогом. Он халатно относился к воспитанникам и не помогал в случае получения ими травмы. «Он многим ребятам карьеру спортивную поломал, даже выступавшим за сборную России», — заключил собеседник.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...