Московского тренера заподозрили в изнасилованиях школьницы

Подозреваемого мужчину уже задержали Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Московские следователи заподозрили тренера по боевому искусству в сексуальном насилии над школьницей 2005 года рождения.

Преступления совершались в Одинцовском районе. 40-летний индивидуальный тренер, как полагают правоохранители, неоднократно вступал в сексуальную связь с подростком с января 2017 по февраль 2018 года. Сейчас подозреваемый задержан, сообщает телеканал 360.

Знакомый подозреваемого рассказал журналистам РЕН ТВ, что многие ученики были недовольны педагогом. Он халатно относился к воспитанникам и не помогал в случае получения ими травмы. «Он многим ребятам карьеру спортивную поломал, даже выступавшим за сборную России», — заключил собеседник.