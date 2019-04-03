Журналисты обратили внимание на располневшего футболиста Кокорина Фото: Владимир Андреев «URA.RU»

Футболист Александр Кокорин за время нахождения в СИЗО набрал в весе. К такому выводу пришли журналисты, присутствовавшие на заседании Пресненского районного суда Москвы, где Кокорину, его брату Кириллу и футболисту Павлу Мамаеву должны вынести приговор по делу об избиении.

Кокорин находился в СИЗО почти полгода. За это время адвокат футболиста не раз просил освободить его из-под стражи, так как он может стать инвалидом из-за травмы колена. Кокорин также жаловался и на плохие условия задержания в СИЗО. Сегодня во время нахождения в СИЗО журналисты отметили, что футболист набрал в весе. Такой вывод представили СМИ сделали по округлившемуся лицу Кокорина. Сам футболист никак не отреагировал на эти предположения журналистов.

Фото: Владимир Андреев

Футболисты были арестованы 11 октября 2018 года, напоминает агентство РАПСИ. Братья Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий избили водителя одной из ведущих «Первого канала». Инцидент произошел 8 октября прошлого года. В тот же день в «Кофемании» спортсмены устроили драку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и главой «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

Против спортсменов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Им грозит до семи лет заключения.