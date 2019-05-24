Кириенко наградил победителей конкурса для будущих топ-менеджеров

Сергей Кириенко наградил победителей кубка «Управляй!» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве наградили победителей молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», который является одним из флагманских проектов некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента страны Владимира Путина. Фавориты конкурса получили награды из рук первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

«Кубок „Управляй!“ отличается от многих других проектов тем, что здесь от участников требуются не только знания, но и готовность принимать решения, принимать на себя ответственность. Это главное отличие. Решение — это всегда ответственность», — сказал Кириенко, обращаясь к финалистам конкурса. По словам чиновника, испытания, которые прошли студенты, на 90% соответствуют тем вызовам и решениям, которые им предстоит принимать в «реальной управленческой жизни».

Главной задачей конкурса руководитель проекта Вячеслав Шоптенко назвал «создание социального лифта для высокопотенциальной молодежи». По его словам, организаторы также берут на себя трудоустройство участников и финалистов конкурса, а также намерены предоставить им наставников из числа участников конкурса управленцев «Лидеры России».

Всего в финале в этом году участвовали 150 человек, 10 из которых стали победителями и получили награды. Среди них — студенты из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Тюмени и Саратова. Они получили, в том числе, гранты на 500 тысяч рублей на обучение в любом вузе страны и недельную стажировку в российской компании в Гонгконге. У лучших участников будет возможность попасть в состав национальной сборной и представлять страну в финале мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challenge.