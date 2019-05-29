«Аэрофлот» потребовал от хабаровского губернатора ответить за слова о крушении Superjet

В «Аэрофлоте» ответили на заявления губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который возложил ответственность за трагедию в Шереметьево на пилотов авиакомпании. Высказывания чиновника сочли попыткой давления на ход расследования.
«Заявление, что причиной катастрофы является „на 100% человеческий фактор“ — это неприкрытая попытка оказать давление на комиссию авиационного комитета и следственные органы», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании. Официального заключения об «идеальном состоянии» самолета, о котором говорил Фургал, в адрес «Аэрофлота» не поступало.
Глава региона, где производится Superjet ранее заявил, что самолет, который загорелся при посадке в Шереметьево, был полностью исправен. Фургал отметил, что причиной катастрофы стал человеческий фактор, пишет «Утро.ру». Авиакомпания потребовала от чиновника подтверждений его версии. Если же Фургал подтвердит свои слова не может, то «Аэрофлот» требует немедленного официального опровержения.
Трагедия в московском аэропорту произошла 5 мая рейсе Москва — Мурманск. После вылета из-за удара молнии у самолета отказало несколько систем. Экипаж лайнера принял решение о возвращении в Шереметьево. Во время аварийной посадки на борту начался пожар. Погиб 41 человек. За два года эксплуатации у этого самолета выявили порядка 700 неисправностей различных систем и пять серьезных поломок. Позже авиакомпании попросили Минтранс проверить системы самолета SSJ 100 на соответствие сертификационным требованиям, пишет агентство Nation News.