Уральских парашютистов сбросят на горящие леса в Сибири

Работников парашютно-десантной пожарной службы Уральской базы авиационной охраны лесов отправили тушить лесные пожары в Красноярском крае. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Решение о переброске сил принял губернатор региона Евгений Куйвашев после обращения правительства Красноярского края. По словам Кузнецова, свердловские парашютисты прошли необходимую подготовку, застрахованы от несчастных случаев и имеют при себе запас необходимого продовольствия и снаряжения. Речь идет о 55 сотрудниках Тавдинского, Сосьвинского, Алапаевского и Ивдельского авиаотделений, сообщает департамент информполитики губернатора.
В Красноярский край также отправятся 14 добровольцев — спасателей из Свердловской области. Они займутся ликвидацией последствий пожаров и окажут помощь пострадавшему населению.
В конце июля режим ЧС из-за лесных пожаров был объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Общая площадь возгорания составляет более трех миллионов гектаров.