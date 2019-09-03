На Украине депутатов лишили неприкосновенности

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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
373 депутата поддержали измененияФото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины

Верховная рада Украины на пленарном заседании одобрила внесение изменений в Конституцию страны. Теперь парламентариев лишат депутатской неприкосновенности.

«Поддержали изменения закона 373 депутата. Для принятия проекта проголосовать „за“ должны были более 300 парламентариев», — сообщает RNS. 28 депутатов не голосовали, трое — воздержались. Против изменений не проголосовал ни один депутат.

Законопроект исключает из Конституции Украины статьи о неприкосновенности депутатов, а также о невозможности привлечения парламентария к уголовной ответственности без согласия рады.

Изменить статью в Конституции предложил президент Украины Владимир Зеленский. Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2020.

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