На Украине депутатов лишили неприкосновенности

373 депутата поддержали изменения
Верховная рада Украины на пленарном заседании одобрила внесение изменений в Конституцию страны. Теперь парламентариев лишат депутатской неприкосновенности.
«Поддержали изменения закона 373 депутата. Для принятия проекта проголосовать „за“ должны были более 300 парламентариев», — сообщает
Законопроект исключает из Конституции Украины статьи о неприкосновенности депутатов, а также о невозможности привлечения парламентария к уголовной ответственности без согласия рады.
Изменить статью в Конституции предложил президент Украины Владимир Зеленский. Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2020.