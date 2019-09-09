Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу

В Республике Калмыкия подошли к концу выборы главы региона. По предварительным данным, победу одержал чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, руководящий республикой с марта.
Хасиков, по подсчетам избирательной комиссии, набрал 88,7% голосов. Кандидат от «Справедливой России» Наталья Манжикова получила 5,5%, а Петр Вышкварок, выдвигавшийся от ЛДПР, заручился поддержкой 2,4% избирателей. Последний результат показал делегированный «Патриотами России» Батыр Мучаев — 1,7%.
В марте прежний глава Калмыкии Алексей Орлов подал в отставку, записав видеообращение к гражданам. Президент РФ Владимир Путин назначил врио руководителя республики известного и прославленного спортсмена, советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи, спортсмена Бату Хасикова, чье детство прошло в Калмыкии.