08 сентября 2019

Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу

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Семинар-совещание в
Бату Хасиков продолжит руководить КалмыкиейФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Республике Калмыкия подошли к концу выборы главы региона. По предварительным данным, победу одержал чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, руководящий республикой с марта.

Хасиков, по подсчетам избирательной комиссии, набрал 88,7% голосов. Кандидат от «Справедливой России» Наталья Манжикова получила 5,5%, а Петр Вышкварок, выдвигавшийся от ЛДПР, заручился поддержкой 2,4% избирателей. Последний результат показал делегированный «Патриотами России» Батыр Мучаев — 1,7%.

В марте прежний глава Калмыкии Алексей Орлов подал в отставку, записав видеообращение к гражданам. Президент РФ Владимир Путин назначил врио руководителя республики известного и прославленного спортсмена, советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи, спортсмена Бату Хасикова, чье детство прошло в Калмыкии.

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