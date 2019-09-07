Самолет с горящим двигателем сел на Мальдивах

Самолет А-320 лоукостера Аirbus Air Asia совершил аварийную посадку в аэропорту Мальдивских островов из-за пожара в одном из двигателей. Экипаж и пассажиры не пострадали.
Авиалайнер вынужденно сел в аэропорту через 22 минут после взлета. На борту находились 58 пассажиров и экипаж. «Возгорание предварили два мощных взрыва, прогремевшие сразу после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы», — сообщает РИА «Новости». Самолет выполнял рейс из столицы Мальдивских островов Мале в Бангкок. Специальная комиссия выясняет все обстоятельства произошедшего.
В августе самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку на кукурузном поле после попадания птиц в двигатели, напоминает телеканал 360. На борту находилось 226 пассажиров и члены экипажа. Все они выжили. Командир воздушного судна и второй пилот получили звание Героев России, а членов экипажа наградили орденами Мужества, отмечает RT.