Жителям самого богатого региона России объяснили низкий рост зарплат

Ямал является лидером среди регионов России по размеру средней зарплаты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Низкий рост зарплаты на Ямале за первые шесть месяцев 2019 года связан с высокими жалованием в округе. Своим мнением с «URA.RU» поделился экономист, кандидат экономических наук Валерий Сенков.

Показатели по прибавке к зарплатам в первом полугодии опубликовало РИА «Новости». Так, лидером по этому показателю стала Костромская область. Жители региона за этот период получили прибавку к зарплате в размере 14,7%, передает «Национальная служба новостей». При этом последнее место в рейтинге занял Ямал. Рост зарплат в округе составил 2,3% при зарплате в 90 369 рублей (один из лидеров по размеру средней зарплаты в России).

Сенков отметил, что с математической точки зрения, прибавка к низкой зарплате может дать больший процент, чем к большой зарплате. «Если в северных округах более высокие зарплаты и более высокие цены, то рост зарплаты на статистике сказывается меньше, чем рост зарплаты в регионах с низкими зарплатами», — рассказал эксперт.