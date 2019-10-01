МВД подало в суд на Навального и Соболь из-за незаконного митинга

Требования полиции к Алексею Навальному пока неизвестны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главное управление МВД по Москве подало в суд на организаторов незаконной акции, прошедшей 27 июля в столице. В зарегистрированных исках ответчиками числятся московские оппозиционные политики и сотрудники Фонда борьбы с коррупцией.

Всего в суд поступило два иска. В одном из них ответчиком указаны основатель ФБК Алексей Навальный, директор Фонда Иван Жданов, юрист Любовь Соболь, а также оппозиционеры Илья Яшин, Владимир Милов, Александр Соловьев и Олег Степанов. Во втором иске значатся два человека — Соболь и еще один сотрудник ФБК Георгий Албуров.

Пока остается неизвестным, что именно МВД требует от ответчиков. В суде, как передает РИА «Новости», пока не раскрывают содержание исков.

Несогласованный митинг состоялся в Москве 27 июля. Участники акции требовали допустить к выборам незарегистрированных кандидатов в городскую думу. По данным «ОВД-Инфо», на протестных акциях задержали 1373 человек. МВД отчитывалось о том, что более 600 задержанных не являются жителями Москвы, напоминает агентство Nation News.