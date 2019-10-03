Во Владимире вооруженный топором подросток проник в школу

Директору школы удалось предотвратить трагедию
Во Владимире задержан подросток, который пришел в школу с топором. Трагедии удалось избежать благодаря директору образовательного учреждения, который вовремя заметил достающего из рюкзака оружие восьмиклассника. Об этом журналистам рассказал уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.
«Директор остановил ребенка и забрал у него топор, никто не пострадал. Но топор был у него уже не в рюкзаке (когда его остановил директор)», — приводит РИА «Новости» слова омбудсмена, который также добавил, что подросток шел в школу с «агрессивными целями».
Задержанного Прохорычев назвал сложным ребенком, у которого не складываются отношения со сверстниками и родителями. 2 октября с ним работали правоохранители и психологи.