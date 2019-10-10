Депутат Тюменской облдумы рассмешил коллег вопросом о зарплате

Депутат Тюменской областной думы Богдан Богославец предложил поднять зарплату помощникам региональных парламентариев. Об этом он заявил на заседании думского комитета по бюджету, налогам и финансам. Слова депутата рассмешили его коллег.
Поводом стало обсуждение изменения стоимость патентов для иностранцев, работающих в регионе. По информации директора департамента финансов Тюменской области Михаила Таранова, в 2019 стоимость патента составила 5469 рублей, а в 2020-м ее предлагается поднять до 5741 рубля. «Если мы все поднимаем, давайте и зарплату нашим помощникам поднимем. Она давно не повышалась», — заявил Богославец, чем вызвал смех участников заседания.
Парламентарий негативно отнесся к реакции коллег и чиновников. «Что вы ухмыляетесь? Скоро на тюменских стройках работать некому будет», — сказал он, протестуя против повышения стоимости патента. Тем не менее, поправки были приняты большинством голосов, окончательно их утвердят на заседании облдумы 24 октября.
Таранов добавил, что в 2018 году бюджет области получил около 900 млн рублей за счет патентов. В 2019 году доходы ожидаются на уровне 750 млн рублей. Понижение связано с тем, что активная фаза строительства проекта компании «Сибур» в Тобольске (комплекс «Запсибнефтехим») закончилась. На объекте работало много иностранцев.