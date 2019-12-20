Россияне с ВИЧ попросили Путина дать им возможность усыновлять детей

ВИЧ-инфицированные просят Путина взять ситуацию под личный контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ВИЧ-инфицированные пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на дискриминацию — люди с этим заболеванием не имеют возможности брать детей из приютов. Причина в законодательных нормах, которые правительство планировало пересмотреть.

Разработка постановления, которое должно было позволить людям с ВИЧ усыновлять или брать под опеку детей, была запланирована в рамках реализации Госстратегии по борьбе с распространением заболевания в России до 2020 . Однако этот правительственный акт по-прежнему не разработан, и запрет продолжает действовать.

Чтобы решить проблему, форум людей, живущих с ВИЧ, обратился к российскому лидеру с просьбой убрать запрет, взяв ситуацию под личный контроль. «В настоящее время уровень фармакологии и медицины вырос настолько, что ВИЧ-инфекция при надлежащем диспансерном наблюдении и лечении перестала быть смертельным заболеванием. Продолжительность и качество жизни ВИЧ-положительных граждан, принимающих антиретровирусную терапию, равна продолжительности и качеству жизни людей, живущих без ВИЧ», — говорится в обращении к главе страны.

Параллельно сообщество направило жалобу генпрокурору на министерства, которые не реагировали на обращения объединения. В списке ведомств оказались Минздрав, Минпросвещения, Минтруд и Роспотребнадзор. «Длительность проработки вопроса обусловлена наличием серьезных разногласий в экспертном сообществе», — объяснили свою позицию в Минздраве газете « Коммерсант» .

Помимо ВИЧ, в список болезней, с которыми нельзя усыновлять детей, входят гепатит С, туберкулез, злокачественные новообразования, психические расстройства, наркомания, токсикомания, алкоголизм, а также заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.