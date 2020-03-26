Увольнение ростовских врачей-инфекционистов из-за коронавируса опровергли

Администрация Каменска-Шахтинского опровергла информацию об увольнении врачей-инфекционистов из-за пандемии коронавируса. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии.
«В инфекционном отделении МБУЗ „ЦГБ“ работает три врача и семь врачей-совместителей, 25 медицинских сестер и 18 — человек младшего персонала. Отделение работает круглосуточно в штатном режиме», — говорится в сообщении. В мэрии добавили, что в марте 2020 года уволилось лишь два врача по собственному желанию. Это не повлияло на работу учреждения.
Ранее в СМИ появилась информация, что из больницы Каменска-Шахтинского уволились 11 врачей-инфекционистов. Сообщалось, что больница не готова к работе в условиях коронавируса, у медиков нет масок и других средств защиты. Кроме того, сотрудники жаловались на низкую зарплату.
В администрации города подчеркнули, что больница обеспечена всеми необходимыми средствами защиты: в учреждении 10975 масок, 7440 пар перчаток, 111 защитных костюмов и 220 респираторов.
В России за сутки зафиксировано 182 новых пациентов с коронавирусом в 18 регионах. Всего COVID-2019 в стране болеют 840 человек в 56 регионах, 20 из них — в Свердловской области. Президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, сообщает телеканал 360.
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