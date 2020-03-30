В Москве скончалась врач, которая готовила Гагарина к полету в космос

С первого полета человека в космос прошло 59 лет
Умерла ведущий специалист Института медико-биологических проблем РАН Адиля Котовская, участвовавшая в подготовке Юрия Гагарина к полету в космос. Трагедия случилась 29 марта. Женщине было 92 года.
«Адиля Рафгатовна скончалась накануне», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе института, уточнив, что Котовская до последнего времени продолжала трудиться в нем.
Адиля Котовская родилась в 1927 году в Самарканде. Она принимала участие в пуске на геофизических ракетах собак, обеспечивала в 1957 году запуск в космос первого животного — собаки Лайки. Также участвовала в отборе и подготовке к полетам первого отряда космонавтов, включая подготовку летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина.