В Москве скончалась врач, которая готовила Гагарина к полету в космос

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Юрий Гагарин , почетный гражданин Тюмени. Тюмень, фото гагарина юрия
С первого полета человека в космос прошло 59 летФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Умерла ведущий специалист Института медико-биологических проблем РАН Адиля Котовская, участвовавшая в подготовке Юрия Гагарина к полету в космос. Трагедия случилась 29 марта. Женщине было 92 года.

«Адиля Рафгатовна скончалась накануне», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе института, уточнив, что Котовская до последнего времени продолжала трудиться в нем.

Адиля Котовская родилась в 1927 году в Самарканде. Она принимала участие в пуске на геофизических ракетах собак, обеспечивала в 1957 году запуск в космос первого животного — собаки Лайки. Также участвовала в отборе и подготовке к полетам первого отряда космонавтов, включая подготовку летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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