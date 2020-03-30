Работников аппарата ЛДПР обвиняют в краже средств из молодежных организаций партии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Двое сотрудников аппарата ЛДПР обвиняются в хищении средств из молодежных организаций партии. Об этом сообщается на сайте «МВД-медиа».

Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества (по части четвертой статьи 159 УК РФ) в августе 2018 года. Подозреваемые в хищении утверждали, что расходовали средства по указанию сына глава партии Владимира Жириновского — депутата Госдумы Игоря Лебедева. Сам же Лебедев при этом отказывался от очных ставок. «В январе 2020 года уголовное дело было направлено с обвинительным заключением в прокуратуру ЦАО города Москвы, однако возвращено из-за вышеуказанных пробелов в расследовании», — говорится в сообщении на сайте силового ведомства. Еще одной причиной возвращения дела стала необходимость проведения дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы. Сумма похищенных денег при этом не называется.

В разговоре с РИА «Новости» представители партии заявили, что после обнаружения недостачи предложили сотрудникам бухгалтерии ЛДПР, которых и подозревают в хищении, добровольно вернуть средства, однако те отказались. После этого юристы ЛПДР направили соответствующие материалы в МВД.

Игорь Лебедев, комментируя информация о своей причастности к делу, заявил, что обвиняемые в хищении денег будут «сваливать на кого угодно», желая уйти от ответственности. Также парламентарий сказал, что МВД нарушило нормы действующего законодательства, предоставив СМИ информацию по еще не закрытому уголовному делу.

Ранее член партии ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Катасонов вернулся из поездки во Францию и не стал соблюдать режим самоизоляции в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Позднее его отправили на карантин, а председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал аннулировать его пропуск, напоминает RT.