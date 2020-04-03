Путин разрешил продавать рецептурные лекарства онлайн из-за карантина

Лекарства в России можно получить на дом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарств. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, россияне смогут приобрести через интернет во время эпидемий или чрезвычайных ситуаций даже рецептурные препараты. Остальные медикаменты, которые не требуют рецепта, купить дистанционно можно уже сейчас.

«Торговля лекарственными препаратами может осуществляться аптечными организациями дистанционным способом», — говорится в законе. В документе уточняется, что торговать лекарствами в розницу могут организации с лицензией на фармацевтическую деятельность.

Раньше аптеки могли продавать лекарства дистанционно только при условии, что заказ будет выдан в одной из точек сети. Сейчас закон предусматривает получение лекарств клиентом уже на дому. При этом онлайн-продажа психотропных, наркотических, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25% запрещена до введения режима ЧС.

Закон о дистанционной продаже лекарств Госдума приняла 1 апреля, напоминает телеканал 360.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента.