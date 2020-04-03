Путин разрешил продавать рецептурные лекарства онлайн из-за карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарств. Согласно
«Торговля лекарственными препаратами может осуществляться аптечными организациями дистанционным способом», — говорится в законе. В документе уточняется, что торговать лекарствами в розницу могут организации с лицензией на фармацевтическую деятельность.
Раньше аптеки могли продавать лекарства дистанционно только при условии, что заказ будет выдан в одной из точек сети. Сейчас закон предусматривает получение лекарств клиентом уже на дому. При этом онлайн-продажа психотропных, наркотических, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25% запрещена до введения режима ЧС.
Закон о дистанционной продаже лекарств Госдума приняла 1 апреля, напоминает телеканал 360.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента.
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