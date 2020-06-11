Если актеру дадут реальный срок, ему придется привыкать к тяжелой жизни в зваключении Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Владимир Долинский, который провел в местах заключения четыре года, считает, что Михаил Ефремов сможет пройти испытание, если ему назначат реальный срок лишения свободы. Однако он отметил, что жизнь в тюрьме очень тяжелая и переживает за здоровье 56-летнего артиста.

Долинский, осужденный в 70-е годы за валютные махинации, близко знаком с Ефремовым. В интервью «Московскому комсомольцу» он рассказал, что артист «давно свою жизнь ломал алкоголем». «Не могло все это закончиться иначе, если бы не эта авария, то с Мишей случилось бы что-то другое: упал бы с моста, сам разбился бы. Это его рок», — считает Долинский.

Он отметил, что если актеру дадут реальный срок лишения свободы, то ему будет очень тяжело его отбывать. «Там тоже люди живут, там тяжелая, но жизнь. Помню, как ужасно, когда ты живешь от письма до письма. В тюрьме есть свой ритм и распорядок жизни, очень трудные и своеобразные. Но и там люди привыкают, всегда можно что-то сделать, себя поддержать», — считает бывший актер. Он отмечает, что Ефремову нужно иметь хорошее здоровье, чтобы выжить в тюрьме, так как «за решеткой» «никто лечить не станет».

Долинский признает, что Ефремов совершил тяжелое преступление и сочувствует семье погибшего водителя, но не исключает, что произойдет чудо и артисту смягчат наказание. «Я искренне сочувствую Мише и его семье, безумно жалко, что так все случилось. Может быть, произойдет какое-то чудо и ему как-то смягчат наказание», — говорит бывший сиделец.

ДТП Ефремов совершил вечером, 8 июня, в центре Москвы. Его автомобиль пересек двойную сплошную и столкнулся с другой машиной. Водитель позднее скончался в больнице. Ефремов в суде признал свою вину, ДТП он назвал «чудовищным». Актера отправили под домашний арест, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Прокуратура выяснила, что во время аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело.