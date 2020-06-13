12 июня 2020

В Казани объявили ЧС из-за взрыва на газохранилище. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , топливо, пламя, энергетика, попутный газ, огонь, природа, выбросы, атмосфера, экология, факел нефтяной
Огонь поднимался в высоту до 50 метров (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Из-за взрыва на газораспределительной станции в Казани введен режим ЧС. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации [пожара и последствий взрыва], был введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — приводит сообщение ведомства ТАСС. Все еще горит резервуар объемом 170 кубометров, уточняет RT.

Сейчас спасатели перегоняют газ в другую емкость и охлаждают еще 23 резервуара. «После проведения всех работ пожар будет локализован», — заявил замначальника главка МЧС РФ по Татарстану Константин Чанышев.

Взрыв на станции ООО «Газпром сжиженный газ» прогремел примерно в 22:00 по московскому времени. Пострадали три человека, еще один погиб. После этого возникло факельное горение — огонь поднимался в высоту до 50 метров. Пожару присвоена четвертая степень сложности из пяти возможных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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