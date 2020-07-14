13 июля 2020

Песков оценил петицию миллионеров о повышении налога для богатых

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Представитель Кремля напомнил, что идея налога для богатых уже реализуется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Идея налога для богатых граждан в России уже реализуется. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал петицию миллионеров по всему миру, которые призвали правительства повысить налоги на богатство.

«В России уже [реализуется]», — сказал Песков ТАСС.

Ранее 83 миллионера из разных страны выступили с призывом повысить налоги на богатство для того, чтобы состоятельные люди планеты помогли преодолеть последствия пандемии коронавируса. В числе оставивших свои подписи есть, в частности, представители США, Дании, Великобритании и Нидерландов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам заявил, что со следующего года в стране введут прогрессивную шкалу налогообложения. Так, ставка НДФЛ повысится с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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