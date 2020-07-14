Песков оценил петицию миллионеров о повышении налога для богатых

Идея налога для богатых граждан в России уже реализуется. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал петицию миллионеров по всему миру, которые призвали правительства повысить налоги на богатство.
«В России уже [реализуется]», — сказал Песков ТАСС.
Ранее 83 миллионера из разных страны выступили с призывом повысить налоги на богатство для того, чтобы состоятельные люди планеты помогли преодолеть последствия пандемии коронавируса. В числе оставивших свои подписи есть, в частности, представители США, Дании, Великобритании и Нидерландов, пишет «
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам заявил, что со следующего года в стране введут прогрессивную шкалу налогообложения. Так, ставка НДФЛ повысится с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год.
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