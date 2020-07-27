В тюменской аэрогавани произошла внештатная ситуация Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени прошел 343-тый День города, моряки отметили день ВМФ — аэропорт Рощино проверяли сотрудники МЧС и полиции — в Тюмени отключат горячую воду. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:

Тюмень отпраздновала День города

343-тый день рождения Тюмени отметили в последнюю субботу июля, однако праздник прошел в онлайн-формате. Были отменены традиционные фестивали и праздничный салют, однако тюменцы могли отметить этот праздник по-разному.

В Тюмени отметили День ВМФ

Тюменские моряки 26 июля возложили венки к вечному огню у музея Городской думы. Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за ограничительных мер, сотрудники полиции не помешали мероприятию.

В аэропорту Рощино произошла внештатная ситуация

Тюменский аэропорт оцепили вечером 26 июля, после прибытия рейса из Сочи авиакомпании Utair. По информации очевидцев, в аэрогавани дежурили несколько пожарных машин и машины скорой помощи. По данным МЧС, их сотрудники прибыли на место по заявке полиции из-за ситуации на борту.

С понедельника в Тюмени отключат горячую воду