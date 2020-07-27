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Самое актуальное в Тюменской области на 27 июля. Тюмень отпраздновала День города, аэропорт Рощино был оцеплен силовиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация аэропорта Рощино. Тюмень, эвакуация, аэропорт, рощино, оцепление
В тюменской аэрогавани произошла внештатная ситуация Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени прошел 343-тый День города, моряки отметили день ВМФ — аэропорт Рощино проверяли сотрудники МЧС и полиции — в Тюмени отключат горячую воду. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:

Тюмень отпраздновала День города

  • 343-тый день рождения Тюмени отметили в последнюю субботу июля, однако праздник прошел в онлайн-формате. Были отменены традиционные фестивали и праздничный салют, однако тюменцы могли отметить этот праздник по-разному.

В Тюмени отметили День ВМФ

  • Тюменские моряки 26 июля возложили венки к вечному огню у музея Городской думы. Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за ограничительных мер, сотрудники полиции не помешали мероприятию.

В аэропорту Рощино произошла внештатная ситуация

  • Тюменский аэропорт оцепили вечером 26 июля, после прибытия рейса из Сочи авиакомпании Utair. По информации очевидцев, в аэрогавани дежурили несколько пожарных машин и машины скорой помощи. По данным МЧС, их сотрудники прибыли на место по заявке полиции из-за ситуации на борту.

С понедельника в Тюмени отключат горячую воду

  • В понедельник, 27 июля, в Тюмени на 14 улицах отключат горячую воду. Ограничения в подаче воды связаны с плановыми работами по подготовке к отопительному сезону. Воды не будет до 7 августа.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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