В тюменской аэрогавани произошла внештатная ситуация
В Тюмени прошел 343-тый День города, моряки отметили день ВМФ — аэропорт Рощино проверяли сотрудники МЧС и полиции — в Тюмени отключат горячую воду. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:
Тюмень отпраздновала День города
- 343-тый день рождения Тюмени отметили в последнюю субботу июля, однако праздник прошел в онлайн-формате. Были отменены традиционные фестивали и праздничный салют, однако тюменцы могли отметить этот праздник по-разному.
В Тюмени отметили День ВМФ
- Тюменские моряки 26 июля возложили венки к вечному огню у музея Городской думы. Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за ограничительных мер, сотрудники полиции не помешали мероприятию.
В аэропорту Рощино произошла внештатная ситуация
- Тюменский аэропорт оцепили вечером 26 июля, после прибытия рейса из Сочи авиакомпании Utair. По информации очевидцев, в аэрогавани дежурили несколько пожарных машин и машины скорой помощи. По данным МЧС, их сотрудники прибыли на место по заявке полиции из-за ситуации на борту.
С понедельника в Тюмени отключат горячую воду
- В понедельник, 27 июля, в Тюмени на 14 улицах отключат горячую воду. Ограничения в подаче воды связаны с плановыми работами по подготовке к отопительному сезону. Воды не будет до 7 августа.