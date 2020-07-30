29 июля 2020

Коллекторам запретят беспокоить родных должника

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Москва, агрессия, коллекторы, насилие, дебошир, выбивание долгов, агрессия, дебош
Коллекторам придется заручиться письменным согласием родственников должника, чтобы начать звонить им по поводу просрочки платежей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Коллекторам запретят донимать родственников, соседей и друзей должника телефонными звонками и частыми визитами. Соответствующий документ одобрило правительство РФ.

В документе уточняется, что звонки возможны только с письменного разрешения близких должника. Разработчики закона — депутаты Госдумы — обратили внимание на правовую коллизию, согласно которой, должнику нельзя звонить ночью и более трех раз в неделю, однако коллекторы беспрепятственно могут набирать номер родственников несколько раз в день, пишет «Российская газета».

«Любое общение сотрудников банков и коллекторских организаций с родственниками должника будет возможно только с письменного согласия самих родственников», — уточнил для газеты председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он отметил, что близкие должны определять, желают ли они общаться по данному поводу с представителями финансовых организаций, ведь никаких обязательств у них нет. Юрист уточнил, что в любой момент родственники и знакомые могут отозвать свое согласие и перестать общаться с коллекторами или сотрудниками банка.

В данный момент Минюст разрабатывает положения, что все переговоры по долгам должны записываться автоматически. По данным Федеральной службы судебных приставов в прошлом году суды рассмотрели почти 2,5 тысячи дел об административных правонарушениях за нарушения процедуры взыскания просроченной задолженности. Общая сумма штрафа виновных составила более 114 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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