Самолет с трещиной в стекле готовится к посадке в Петербурге. На борту 114 пассажиров

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту
Самолет вырабатывает топливо перед экстренной посадкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Красноярск, возвращается в аэропорт вылета из-за трещины в стекле. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.

«На борту судна находятся 114 человек, в том числе шестеро членов экипажа. По данным источника, сейчас самолет вырабатывает топливо для безопасной посадки», — пишет «Интерфакс».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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