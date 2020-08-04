Самолет вырабатывает топливо перед экстренной посадкой
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Красноярск, возвращается в аэропорт вылета из-за трещины в стекле. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.
«На борту судна находятся 114 человек, в том числе шестеро членов экипажа. По данным источника, сейчас самолет вырабатывает топливо для безопасной посадки», — пишет «Интерфакс».
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