04 августа 2020

Начальник следственного управления ФСБ уйдет в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Михаил Шишов покидает пост начальника следственного управления ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Эту информацию журналистам сообщили знакомые с ситуацией источники.

Первым об отставке Шишова сообщил telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Как отмечалось, для этого начальника СУ ФСБ вызвали из очередного отпуска на службу. Руководить следствием теперь якобы будет его первый зам Василий Петухов. По данным газеты «Коммерсант», ответы на ходатайства адвокатов, направленные на имя генерала Шишова, он подписывал с середины июля.

«Источники „Ъ“ подтвердили изменения в руководстве СУ ФСБ, отметив сразу несколько причин, из-за которых они могли произойти. Среди них назывался, в частности, первый коррупционный скандал в управлении», — пишет издание.

Речь идет о вымогательстве взятки в размере 65 млн рублей в биткойнах у бывшего гендиректора ФГУП «Издательство „Известия“» Эраста Галумова, которого обвиняют в мошенничестве. Тогда попались сразу два следователя ФСБ — Алексей Колбов и Сергей Белоусов. По данным газеты, сотрудники управления собственной безопасности ФСБ и Следственного комитета, которые разбирались в деле, столкнулись с активным сопротивлением со стороны коллег арестованных.

Кроме того, отставка, как предполагается, может быть связана с не состоявшимся уголовным преследованием следователя по особо важным делам главного следственного управления СКР Руслана Миниахметова. Издание пишет, в СУ ФСБ в свое время поступали данные, компрометирующие полковника Следственного комитета, но хода им не дали. При этом собеседник газеты подчеркивает, что на совещаниях работа следователей управления и руководителя никогда не подвергалась публичной критике.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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