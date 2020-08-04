Начальник следственного управления ФСБ уйдет в отставку

Михаил Шишов покидает пост начальника следственного управления ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Эту информацию журналистам сообщили знакомые с ситуацией источники.

Первым об отставке Шишова сообщил telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Как отмечалось, для этого начальника СУ ФСБ вызвали из очередного отпуска на службу. Руководить следствием теперь якобы будет его первый зам Василий Петухов. По данным газеты « Коммерсант» , ответы на ходатайства адвокатов, направленные на имя генерала Шишова, он подписывал с середины июля.

«Источники „Ъ“ подтвердили изменения в руководстве СУ ФСБ, отметив сразу несколько причин, из-за которых они могли произойти. Среди них назывался, в частности, первый коррупционный скандал в управлении», — пишет издание.

Речь идет о вымогательстве взятки в размере 65 млн рублей в биткойнах у бывшего гендиректора ФГУП «Издательство „Известия“» Эраста Галумова, которого обвиняют в мошенничестве. Тогда попались сразу два следователя ФСБ — Алексей Колбов и Сергей Белоусов. По данным газеты, сотрудники управления собственной безопасности ФСБ и Следственного комитета, которые разбирались в деле, столкнулись с активным сопротивлением со стороны коллег арестованных.

Кроме того, отставка, как предполагается, может быть связана с не состоявшимся уголовным преследованием следователя по особо важным делам главного следственного управления СКР Руслана Миниахметова. Издание пишет, в СУ ФСБ в свое время поступали данные, компрометирующие полковника Следственного комитета, но хода им не дали. При этом собеседник газеты подчеркивает, что на совещаниях работа следователей управления и руководителя никогда не подвергалась публичной критике.

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