В России и мире начнут сбываться долгосрочные прогнозы погоды примерно через 50 лет. Для лучших предсказаний понадобятся мощные компьютеры, объяснил в разговоре с URA.RU глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Теоретически, через 50 лет можно будет детально прогнозировать погоду на каждый день, на две недели вперед. Тогда атмосферная физика будет лучше понятна, будут более мощные компьютеры. Однако потом предел предсказуемости погоды не сможет превысить две недели даже через 1000 лет», — говорит Вильфанд.
Метеоролог объяснил, что на сегодняшний день фактическая предсказуемость погоды составляет всего шесть дней. На более долгий срок эксперты пока способны предугадывать только общие характеристики будущей погоды. К примеру, будет ли температура воздуха близка к норме, заключил Вильфанд.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, какую погоду стоит ждать россиянам в сентябре. По словам Вильфанда, температура будет в районе нормы и чуть выше.
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