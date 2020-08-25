Милош Земан попал в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали из-за травмы руки. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек, ему предстоит сделать операцию.

«Господину президенту будет проведена операция. Угрозы для его жизни нет. Господин президент находится в контакте с семьей и сотрудниками [администрации главы государства]», -цитирует ТАСС Овчачека.

Уточняется, что Милош Земан сейчас находится в Центральном военном госпитале в Праге. О причинах травмы президента ничего не сообщается.

Ранее Земан предложил на год продлить запрет на выезд жителей Чехии за рубеж, чтобы избежать новой вспышки коронавируса в стране. Кроме того, президент Чехии посоветовал соотечественникам последовать его примеру и «ценить прекрасный чешский пейзаж».

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