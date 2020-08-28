До конца лета Центробанк РФ установил официальный курс доллара на уровне 74,63 рубля, что на 59,7 копеек ниже предыдущего показателя. Курс европейской валюты понижен на 25,12 копейки — до 88,74 рубля.
Нефть американской марки WTI четвертую неделю демонстрирует рост стоимости. Связано это с тем, что американские производители сократили добычу нефти в преддверии урагана Лора, скорость которого была близка к скорости урагана Катрина 2005 года. К концу недели нефть WTI стоит 42,96 доллара за баррель, марка Brent поднялась на 0,59% и торгуется на уровне 45,87 доллара за бочку.
Ситуация в России
С 1 сентября россияне с детьми, которые потеряли работу в период пандемии, перестанут получать дополнительные пособия. Кроме этого, минимальный размер пособия по безработице вновь будет составлять 1500 рублей. С мая по август выплата производилась в увеличенном размере — 4500 рублей.
В октябре некоторые российские пенсионеры смогут получить единоразовые выплаты в размере пяти тысяч рублей. При этом граждане возрастом старше 70 лет должны получить сразу 16640 рублей. Материальная помощь будет производиться в честь Дня пожилого человека.
Также осенью в России повторят программу кэшбека за туры внутри страны. Впервые она проходила с 21 по 28 августа. Правительство выделило на программу 15 миллиардов рублей: кабмин рассчитывал, что в ней смогут принять участие более трех миллионов граждан. Однако льготами воспользовались лишь около 50 тысяч россиян.
В России
Также в Центробанке заявляют о том, что ставка по ипотеке
Что происходит в мире
Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в пятницу
Президент США Дональд Трамп признался, что штатам приходится покупать нефть у России. Американский лидер винит в этом демократов, которые выступают против строительства трубопроводов в стране.
Прогнозы экспертов
Российский рубль по отношению к основным мировым валютам является чересчур дешевым. В ближайшее время он может подорожать на 6%, считают финансовые аналитики. Связывают это с динамикой курса российской валюты по сравнению с ценой на нефть.
Ликвидация Пенсионного фонда России, о которой говорят в Госдуме, может привести к исчезновению государственных пенсий, заявил в беседе с URA.RU экономист Константин Юрченко. Авторы инициативы утверждают, что ПФР нужно уничтожить, потому что его база данных работает с ошибками. Однако Юрченко заявил, что это — нецелесообразная идея.
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