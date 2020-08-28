Несколько месяцев подряд в России растет число безработных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

До конца лета Центробанк РФ установил официальный курс доллара на уровне 74,63 рубля, что на 59,7 копеек ниже предыдущего показателя. Курс европейской валюты понижен на 25,12 копейки — до 88,74 рубля.

Нефть американской марки WTI четвертую неделю демонстрирует рост стоимости. Связано это с тем, что американские производители сократили добычу нефти в преддверии урагана Лора, скорость которого была близка к скорости урагана Катрина 2005 года. К концу недели нефть WTI стоит 42,96 доллара за баррель, марка Brent поднялась на 0,59% и торгуется на уровне 45,87 доллара за бочку.

Ситуация в России

С 1 сентября россияне с детьми, которые потеряли работу в период пандемии, перестанут получать дополнительные пособия. Кроме этого, минимальный размер пособия по безработице вновь будет составлять 1500 рублей. С мая по август выплата производилась в увеличенном размере — 4500 рублей.

В октябре некоторые российские пенсионеры смогут получить единоразовые выплаты в размере пяти тысяч рублей. При этом граждане возрастом старше 70 лет должны получить сразу 16640 рублей. Материальная помощь будет производиться в честь Дня пожилого человека.

Также осенью в России повторят программу кэшбека за туры внутри страны. Впервые она проходила с 21 по 28 августа. Правительство выделило на программу 15 миллиардов рублей: кабмин рассчитывал, что в ней смогут принять участие более трех миллионов граждан. Однако льготами воспользовались лишь около 50 тысяч россиян.

В России продолжает расти уровень безработицы . В июле он увеличился на 0,1% или на 79 тысяч человек. В Центробанке это объясняют проблемами с выплатами зарплат. При этом регулятор утверждает, что ограничить масштаб сокращения занятости позволили выдача субсидий и беспроцентных кредитов для выплаты заработной платы.

Также в Центробанке заявляют о том, что ставка по ипотеке установила новый исторический минимум — 7,28% годовых. В начале лета она составляла 9,01%. Аналитики утверждают, что ставка снизилась благодаря тому, что за месяц был поставлен рекорд по количеству кредитов на новостройки.

Что происходит в мире

Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в пятницу рухнули на 2%. Это произошло в момент появления сообщений о намерении премьер-министра Японии Синдзо Абэ уйти в отставку.

Президент США Дональд Трамп признался, что штатам приходится покупать нефть у России. Американский лидер винит в этом демократов, которые выступают против строительства трубопроводов в стране.

Прогнозы экспертов

Российский рубль по отношению к основным мировым валютам является чересчур дешевым. В ближайшее время он может подорожать на 6%, считают финансовые аналитики. Связывают это с динамикой курса российской валюты по сравнению с ценой на нефть.

Ликвидация Пенсионного фонда России, о которой говорят в Госдуме, может привести к исчезновению государственных пенсий, заявил в беседе с URA.RU экономист Константин Юрченко. Авторы инициативы утверждают, что ПФР нужно уничтожить, потому что его база данных работает с ошибками. Однако Юрченко заявил, что это — нецелесообразная идея.

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