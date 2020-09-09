Лидера белорусской оппозиции подозревают в попытке захвата власти

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Колесникова первая из лидеров белорусской оппозиции попала в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Лидер координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова подозревается в попытке захвата власти. Об этом заявил адвокат оппозиционера Людмила Казак.

«Статус [у Колесниковой] подозреваемой», — цитирует РИА «Новости» Казак. Она добавила, что Колесникова подозревается в попытке захвата власти Координационным советом оппозиции. Отмечается, что она первая из лидеров белорусской оппозиции, кто стал фигурантом по делу об этом преступлении.

Сейчас Колесникова арестована и находится в СИЗО, передает RT. Коллега Колесниковой Антон Родненков рассказал, что ее задержали на границе с Украиной. При этом Колесникова сопротивлялась и порвала свой паспорт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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