США ввели новые санкции против россиян. СПИСОК

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Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Трем россиянам и украинцу США приписывают вмешательство в президентские выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США внесли в черный список троих россиян и одного украинца. Им приписывают вмешательство в американские выборы в 2016 году.

«В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач», — приводит ТАСС заявление Минфина США. Уточняется, что эти лица могут быть причастны к кибератакам во время выборов.

Кроме этого, Евросоюз продлил на шесть месяцев санкции против некоторых россиян, введенные в 2014 году после событий на Украине, передает телеканал 360. В список входят 175 граждан России и Украины, а также 44 юридических лица. В основном это органы власти, военные формирования Донецкой и Луганской народных республик. В ЕС утверждают, что эти люди продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Санкции будут действовать до 15 марта 2021 года, уточняет газета «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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