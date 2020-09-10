Трем россиянам и украинцу США приписывают вмешательство в президентские выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США внесли в черный список троих россиян и одного украинца. Им приписывают вмешательство в американские выборы в 2016 году.

«В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач», — приводит ТАСС заявление Минфина США. Уточняется, что эти лица могут быть причастны к кибератакам во время выборов.

Кроме этого, Евросоюз продлил на шесть месяцев санкции против некоторых россиян, введенные в 2014 году после событий на Украине, передает телеканал 360. В список входят 175 граждан России и Украины, а также 44 юридических лица. В основном это органы власти, военные формирования Донецкой и Луганской народных республик. В ЕС утверждают, что эти люди продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Санкции будут действовать до 15 марта 2021 года, уточняет газета «Взгляд».