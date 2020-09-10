Бывший схимонах Сергий (Романов) отреагировал на свое отлучение от церкви. Видеокомментарий создателя Среднеуральского женского монастыря опубликовал представитель обители «Спорительница хлебов» Всеволод Могучев.
«Напоминаю […] всему сатанинскому сборищу, рано радуешься, змея. Палка о двух концах. Православный царь грядет, он среди нас. И осенью вы все, человеконенавистники и человекоубийцы в рясах и галстуках, прикрывая свое предательство мнимой заботой о детях и о будущем России, распишетесь в своем дьявольском бессилии. Отец ваш — дьявол. Вы исполняете похоти отца своего», — сказал бывший схимонах на видео.
Он подчеркнул, что для него уже вынесен смертный приговор, теперь же аналогичный приговор выносят монастырю и скитам. В связи с этим опальный отец Сергий прочертил защитную черту для монастыря. «Я прошу архангела Михаила провести через мои руки защитную черту для монастыря. Предупреждаю всех беззаконников, которые захотят перейти эту черту: если с вами что случится — ваша самость, ваша гордость, ваше произволение», — добавил Сергий.
Накануне в Екатеринбурге церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви. В РПЦ отметили, что он может быть жертвой манипуляции. Создатель Среднеуральского женского монастыря схимонах Сергий (Романов) был лишен сана за провокационные проповеди, распространяемые через YouTube. В них он призывал нарушать самоизоляцию, уничтожать вышки 5G, не признавал существование коронавируса и требовал от президента России Владимира Путина передать ему власть.
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