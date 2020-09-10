Опальный отец Сергий назвал отлучение от церкви смертным приговором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Бывший схимонах Сергий (Романов) отреагировал на свое отлучение от церкви. Видеокомментарий создателя Среднеуральского женского монастыря опубликовал представитель обители «Спорительница хлебов» Всеволод Могучев.

«Напоминаю […] всему сатанинскому сборищу, рано радуешься, змея. Палка о двух концах. Православный царь грядет, он среди нас. И осенью вы все, человеконенавистники и человекоубийцы в рясах и галстуках, прикрывая свое предательство мнимой заботой о детях и о будущем России, распишетесь в своем дьявольском бессилии. Отец ваш — дьявол. Вы исполняете похоти отца своего», — сказал бывший схимонах на видео.

Он подчеркнул, что для него уже вынесен смертный приговор, теперь же аналогичный приговор выносят монастырю и скитам. В связи с этим опальный отец Сергий прочертил защитную черту для монастыря. «Я прошу архангела Михаила провести через мои руки защитную черту для монастыря. Предупреждаю всех беззаконников, которые захотят перейти эту черту: если с вами что случится — ваша самость, ваша гордость, ваше произволение», — добавил Сергий.

Накануне в Екатеринбурге церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви. В РПЦ отметили, что он может быть жертвой манипуляции. Создатель Среднеуральского женского монастыря схимонах Сергий (Романов) был лишен сана за провокационные проповеди, распространяемые через YouTube. В них он призывал нарушать самоизоляцию, уничтожать вышки 5G, не признавал существование коронавируса и требовал от президента России Владимира Путина передать ему власть.