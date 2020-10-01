Алименты россиянам будет платить государство

В России планируют создать Государственный алиментный фонд. Об этом сообщила глава Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.
«Во многих странах уже есть такие фонды. Это хорошая мера поддержки семей, которые по каким-либо причинам не могут взыскать алименты», — рассказала Святенко «Парламентской газете». По ее словам, из-за пандемии и экономических проблем неплательщиков станет больше.
Как отметила сенатор, пока решается вопрос о том, из каких источников будет финансироваться фонд и кто станет его руководителем. Окончательное решение будет принимать правительство, указала Святенко. Свои предложения по фонду должны направить профильные министерства и Федеральная служба судебных приставов до 9 октября.
Ранее с подобной инициативой выступили сразу несколько общественных организаций. Они считают, что у власти больше рычагов воздействия на неплательщиков. Совладелец компании LexGroup Рузанна Ханамирян рассказала, что минимальный размер алиментов равен размеру прожиточного минимума, передает агентство Nation News.
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