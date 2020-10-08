Молодой актер утонул в фитнес-клубе

Молодой актер Ренат Кафиятуллин утонул в московском бассейне. Инцидент произошел в одном из фитнес-клубов столицы РФ.
«Молодой актер Ренат Кафиятуллин утонул в бассейне на севере Москвы», — передает «
Telegram-канал Life Shot сообщает, что у актера были проблемы с сердцем, и врачи запретили Кафиятуллину физические нагрузки. Фитнес-тренер актера рассказал, что их компания не требует справок о здоровье у тех, кто приходит заниматься спортом.
Кафиятуллин работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева. Там ему доверяли роли в классических спектаклях «Преступление и наказание», «Ревизор». Также он исполнил роль в сериале «Соседи». Ранее в московском бассейне утонула дочь актера Владимира Конкина Софья. 24 сентября она умерла из-за отказа почек.
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