Молодой актер утонул в фитнес-клубе

Фитнес-клуб, который посещал Кафиятуллин, не требовал у него справку о здоровье для посещения бассейна Фото: Анна Майорова © URA.RU

Молодой актер Ренат Кафиятуллин утонул в московском бассейне. Инцидент произошел в одном из фитнес-клубов столицы РФ.

«Молодой актер Ренат Кафиятуллин утонул в бассейне на севере Москвы», — передает « Федеральное агентство новостей » со ссылкой на источника в правоохранительных органах. Следствие начало проверку случившегося.

Telegram-канал Life Shot сообщает, что у актера были проблемы с сердцем, и врачи запретили Кафиятуллину физические нагрузки. Фитнес-тренер актера рассказал, что их компания не требует справок о здоровье у тех, кто приходит заниматься спортом.

Кафиятуллин работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева. Там ему доверяли роли в классических спектаклях «Преступление и наказание», «Ревизор». Также он исполнил роль в сериале «Соседи». Ранее в московском бассейне утонула дочь актера Владимира Конкина Софья. 24 сентября она умерла из-за отказа почек.