Из-за дела Навального под санкции ЕС могут попасть девять россиян

Франция и Германия призывают ввести санкции против девяти россиян из-за дела Навального. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
«В рассматриваемый список входят девять имен в администрации президента и в аппарате безопасности», — передает газета.
Кроме этого, под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГоНИИОХТ). Представители двух государств отметили, что пошлют предложения о введении дополнительных санкций против Москвы своим европейским партнерам. «Эти предложения будут нацелены на людей, которых мы считает ответственными за это преступление и это нарушение международных стандартов», — подчеркнули представители Франции и Германии. Введение санкций будет обсуждаться в Совете по иностранным делам в Брюсселе 12 октября.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на возможные санкции ЕС. «Ответные меры — это есть реалии международных отношений», — передает ее слова РИА «Новости».
Ранее в ОЗХО заявили, что в организме Навального нашли яды, относящиеся к группе «Новичок», передает телеканал 360. При этом в организации отметили, что обнаруженные вещества не входят в список запрещенных.
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