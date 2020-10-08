Из-за дела Навального под санкции ЕС могут попасть девять россиян

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Цветы у консульства Франции. Екатеринбург, флаг евросоюза, флаг франции
Под санкции ЕС могут попасть представители Кремля и аппарата безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Франция и Германия призывают ввести санкции против девяти россиян из-за дела Навального. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

«В рассматриваемый список входят девять имен в администрации президента и в аппарате безопасности», — передает газета.

Кроме этого, под санкции может попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГоНИИОХТ). Представители двух государств отметили, что пошлют предложения о введении дополнительных санкций против Москвы своим европейским партнерам. «Эти предложения будут нацелены на людей, которых мы считает ответственными за это преступление и это нарушение международных стандартов», — подчеркнули представители Франции и Германии. Введение санкций будет обсуждаться в Совете по иностранным делам в Брюсселе 12 октября.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на возможные санкции ЕС. «Ответные меры — это есть реалии международных отношений», — передает ее слова РИА «Новости».

Ранее в ОЗХО заявили, что в организме Навального нашли яды, относящиеся к группе «Новичок», передает телеканал 360. При этом в организации отметили, что обнаруженные вещества не входят в список запрещенных.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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