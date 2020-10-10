Перед началом новой торговой недели динамика цен на нефть остановилась в отрицательной зоне. Декабрьский фьючерс Brent торгуется по 42,80 долларов за баррель (-1,25%). Марка нефти WTI продается за 40,55 долларов за бочку (-1,55%).
В течение прошлой недели рубль заметно окреп по отношению к валютам. По данным Московской биржи от 9 октября, курс доллара установился на отметке 76,77 рубля (-0,59), евро — 90,81 (-0,18). Главный аналитик «Телетрейд» Марк Гойхман считает, что, несмотря на высокую волатильность рубля этой осенью, не стоит вскоре ждать повторения ситуаций 2014 и 2016 годов, когда за евро давали больше 100 рублей, а за доллар — 86 рублей.
Ситуация в России
Правительство РФ одобрило ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в 2020 году. Минтруд РФ получит дополнительные деньги из резервного фонда правительства на субсидии для российских регионов.
С начала 2020 года россияне оформили более одного миллиона ипотечных кредитов на сумму около 2,7 трлн рублей. Гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко отметил, что такой результат удалось достичь благодаря программе льготной ипотеки, на которую пришлось свыше 90% всех кредитов на новостройки в сентябре.
Что происходит в мире
России грозят новые санкции, если немецкий суд установит связь убийцы бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили с Кремлем. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар. По его словам, это дело грозит России новым скандалом.
Прогнозы экспертов
Россияне могут выгодно продать квартиры благодаря экономическому кризису. Это объясняется уменьшением предложения на рынке из-за роста спроса на жилье, заявил URA.RU глава пресс-службы агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских. Он отметил, что покупка жилья сейчас не менее выгодна, поскольку выросло число тех, кто пытается продать квартиру. Такие люди хотят успеть купить новое жилье по льготной ипотечной ставке.
Также Камельских рассказал, что в сложившейся ситуации на рынке недвижимости у россиян появился хитрый способ сэкономить на ипотеке. Он объяснил, что речь идет о тех гражданах, которые приобрели недвижимость до введения в стране льготных ставок.
Подписывайтесь на URA.RU в