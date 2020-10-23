Бывший вице-президент «Евросети» задержан по делу об убийстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу Владимира Васильева. Екатеринбург, конвоир, дубинка, полиция, охрана правопорядка, конвоирование осужденного, полицейский, охрана порядка, конвоирование, наручники, конвой
Борис Левин мог быть причастным к организации убийств Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин задержан. Его подозревают в организации убийства.

«Левина задержали по делу об организации убийства (ст.105 и ст. 30 УК)», — пишет РБК со ссылкой на издание Tadviser. Данные о задержании бизнесмена также значатся в картотеке Хорошевского районного суда.

Заседание, на котором в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу, прошло 22 октября. При этом результаты заседания пока неизвестны.

Сейчас Левин входит в совет директоров банка «Реалист». В 2008 году он уже был арестован. Тогда его обвиняли в вымогательстве и похищении в 2003 году бывшего экспедитора «Евросети» Андрея Власкина.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...