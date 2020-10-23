Бывший вице-президент «Евросети» задержан по делу об убийстве

Бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин задержан. Его подозревают в организации убийства.
«Левина задержали по делу об организации убийства (ст.105 и ст. 30 УК)», — пишет РБК со ссылкой на издание Tadviser. Данные о задержании бизнесмена также значатся в картотеке Хорошевского районного суда.
Заседание, на котором в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу, прошло 22 октября. При этом результаты заседания пока неизвестны.
Сейчас Левин входит в совет директоров банка «Реалист». В 2008 году он уже был арестован. Тогда его обвиняли в вымогательстве и похищении в 2003 году бывшего экспедитора «Евросети» Андрея Власкина.
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