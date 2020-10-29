Дума Асбеста (Свердловская область) раскритиковала депутата Госдумы Владимира Бурматова («Единая Россия») и местного депутата Наталью Крылову (КПРФ) за распространение фейков об экологических проблемах в городе. Заявление было сформулировано во время заседания представительного органа.
«Высказывания В. В. Бурматова об „экологической катастрофе“ на территории Асбестовского городского округа дума считает необоснованными. Дума Асбестовского городского округа заявляет о недопустимости использования высокого статуса депутата для участия в бизнес-конфликтах, распространения недостоверных сведений в отношении промышленных предприятий», — говорится в тексте заявления думы.
Документ подписан спикером гордумы Сергеем Ларионовым. Теперь заявление будет направлено в Госдуму, секретарю Генсовета «Единой России», главе Минприроды России, свердловскому министру природных ресурсов и экологии.
Получить оперативны комментарий у Бурматова не удалось. Депутат не ответил на звонки корреспондента URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что Бурматов во время заседания комитета Госдумы по экологии заявил главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину об экологической катастрофе в городах присутствия компании «ФОРЭС» — Асбесте, Сухом Логу и Каменске-Уральском. В региональном отделении «Единой России» уточнили, что решение экологических вопросов некоторые используют в угоду своим политическим целям.
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