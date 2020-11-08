Руководство Минздрава РФ едет в Санкт-Петербург из-за COVID

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Эпидситуация в Санкт-Петербурге остается напряженной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Руководство Минздрава РФ отправилось в Санкт-Петербург из-за сложной ситуации с коронавирусом. Туда поехали первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Представители руководства Минздрава России направлены в Санкт-Петербург по указанию министра Михаила Мурашко. Они прибудут для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — сообщили URA.RU в министерстве.

Санкт-Петербург стоит на втором месте по числу новых случаев коронавируса за сутки после Москвы. В столице за прошедшие сутки было выявлено 5829 новых случаев, в Петербурге — 1258, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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